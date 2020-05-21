Число зараженных коронавирусом в Казахстане преодолело отметку в 7 тысяч

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 265 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 21 мая сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Так, прирост составил 3,8%.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан – 84 (6,4%);

- город Алматы – 57 (3,0%);

- Атырауская область – 24 (3,0%);

- город Шымкент – 23 (4,7%);

- Алматинская область – 19 (8,7%);

- Западно-Казахстанская область – 13 (3,8%);

- Карагандинская область – 13 (4,5%);

- Кызылординская область – 11 (4,3%);

- Павлодарская область – 9 (5,4%);

- Жамбылская область – 5 (2,3%);

- Актюбинская область – 2 (0,9%);

- Туркестанская область – 2 (0,8%);

- Акмолинская область – 1 (0,7%);

- Восточно-Казахстанская область – 1 (1,7%);

- Мангистауская область – 1 (0,6%).

На 21 мая в Казахстане всего выявлено 7234 заболевших Скончались 35 пациентов.

Коронавирус в Казахстане

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