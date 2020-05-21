Монголия предоставит квартиры для фронтовых бойцов COVID-19

CentralAsia (MNG) -

Кабмин Монголии одобрил проект жилищного строительства для государственных служащих, которые ведут борьбу с COVID-19. Поэтому такие люди, как врачи, сотрудники Государственного управления по чрезвычайным ситуациям и полиции, смогут покупать квартиры по специальным ежемесячным ставкам.