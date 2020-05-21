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  21 мая 2020
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Монголия предоставит квартиры для фронтовых бойцов COVID-19

CentralAsia (MNG) -  

Кабмин Монголии одобрил проект жилищного строительства для государственных служащих, которые ведут борьбу с COVID-19. Поэтому такие люди, как врачи, сотрудники Государственного управления по чрезвычайным ситуациям и полиции, смогут покупать квартиры по специальным ежемесячным ставкам.

По жилищному проекту 1300-1500 семей смогут получить квартиры.

Кабмин представил инструкции по реализации проекта премьер-министру, мэру Улан-Батора, а также министру строительства и городского развития.

На сегодняшний день в Монголии зарегистрировано 140 подтвержденных, завозных случаев коронавируса; 26 из них вылечены.
Коронавирус в Монголии
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