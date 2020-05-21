Монголия предоставит квартиры для фронтовых бойцов COVID-19

- Монголия, происшествия
- 9:09, 21 мая 2020
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CentralAsia (MNG) -
Кабмин Монголии одобрил проект жилищного строительства для государственных служащих, которые ведут борьбу с COVID-19. Поэтому такие люди, как врачи, сотрудники Государственного управления по чрезвычайным ситуациям и полиции, смогут покупать квартиры по специальным ежемесячным ставкам.
По жилищному проекту 1300-1500 семей смогут получить квартиры.
Кабмин представил инструкции по реализации проекта премьер-министру, мэру Улан-Батора, а также министру строительства и городского развития.
На сегодняшний день в Монголии зарегистрировано 140 подтвержденных, завозных случаев коронавируса; 26 из них вылечены.
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