В Ташкенте открыта Аллея литераторов

CentralAsia (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев 20 мая посетил Аллею литераторов, созданную в Национальном парке Узбекистана имени Алишера Навои.

Как сообщило УзА, на площади более 8 гектаров создан единый архитектурный ансамбль Аллеи литераторов.

Прежде здесь стояли памятники лишь нескольким писателям. Теперь на аллее установлены памятники таким писателям, как Бабур, Огахи, Бердах, Мукими, Фуркат, Бехбуди, Авлони, Чулпан, Кадыри, Толепберген Кайипбергенов, Ибрайим Юсупов, Александр Файнберг. Глава государства посетил парк и возложил цветы к подножию памятника Алишеру Навои, ознакомился с проделанной работой и созданными в аллее условиями.

На церемонии открытия президент предложил создать интернет-портал «Аллея литераторов». Этот источник будет содержать электронные копии произведений классической и современной литературы, мастер-классы писателей и литературоведов. Будут отдельные разделы, посвященные каждому из писателей и поэтов, памятники которым установлены в Аллее литераторов. Портал будет функционировать на узбекском, английском и русском языках, что позволит пользоваться им зарубежным любителям литературы и экспертам.