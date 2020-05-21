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  21 мая 2020
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За сутки в Китае выявлено 33 случая коронавируса

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в Китае зарегистрировано 2 новых случая и 31 бессимптомный носитель коронавируса. Об этом 21 мая сообщил Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Из двух новых случаев один локальный, один — завозной.

Всего на 21 мая в Китае зарегистрировано 82 967 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них скончались 4634, выздоровели 78 249 пациентов, 84 остаются под присмотром медиков.

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