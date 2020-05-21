За сутки в Китае выявлено 33 случая коронавируса

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в Китае зарегистрировано 2 новых случая и 31 бессимптомный носитель коронавируса. Об этом 21 мая сообщил Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Из двух новых случаев один локальный, один — завозной.