Власти Греции намерены открыть туристический сезон с середины июня

- Азия и мир, общество
- 9:48, 21 мая 2020
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CentralAsia (CA) - Туристический сезон в Греции может быть возобновлен с середины июня, а в июле на популярные греческие курорты снова начнут отправляться международные чартерные рейсы. Об этом сообщил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.
Туристам, желающим посетить Грецию, будут предлагаться выборочные тесты на коронавирус.
«Сезон начнется 15 июня, когда вновь откроются курортные гостиницы. Пусть это лето станет эпилогом истории с кризисом коронавируса», - заявил Мицотакис.
По словам премьер-министра, по мере того, как меры, направленные на сдерживание коронавируса, начинают постепенно ослабляться по всей Европе, Греция своим примером поведения в кризисной ситуации проявила себя как «эталон безопасности, надежности и здоровья».