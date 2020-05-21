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  21 мая 2020
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Власти Греции намерены открыть туристический сезон с середины июня
афинский акрополь
афинский акрополь

CentralAsia (CA) -  Туристический сезон в Греции может быть возобновлен с середины июня, а в июле на популярные греческие курорты снова начнут отправляться международные чартерные рейсы. Об этом сообщил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

Туристам, желающим посетить Грецию, будут предлагаться выборочные тесты на коронавирус.

«Сезон начнется 15 июня, когда вновь откроются курортные гостиницы. Пусть это лето станет эпилогом истории с кризисом коронавируса», - заявил Мицотакис.

По словам премьер-министра, по мере того, как меры, направленные на сдерживание коронавируса, начинают постепенно ослабляться по всей Европе, Греция своим примером поведения в кризисной ситуации проявила себя как «эталон безопасности, надежности и здоровья».

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