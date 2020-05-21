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  21 мая 2020
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В Монголии за последние два дня не выявлено новых случаев коронавируса

CentralAsia (MNG) -  

За последние два дня новых случаев заражения коронавирусом в Монголии не выявлено, говорится в заявлении Министерства здравоохранения страны.

Вчера в трех лабораториях Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) было проведено 109 тестов, все были отрицательными. А 19 мая было проведено 247 тестов, также все были отрицательными.

За последние два дня случаев заражения коронавирусом на территории Монголии не выявлено. Общее число случаев заражения составляет 140 человек, из них 114 человек находятся на лечение в НИЦИЗ, сообщил директор НИЦИЗ Д.Нямхуу во время брифинга Минздрава.
Коронавирус в Монголии
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