В Монголии за последние два дня не выявлено новых случаев коронавируса

CentralAsia (MNG) -

За последние два дня новых случаев заражения коронавирусом в Монголии не выявлено, говорится в заявлении Министерства здравоохранения страны.

За последние два дня новых случаев заражения коронавирусом в Монголии не выявлено, говорится в заявлении Министерства здравоохранения страны.

Вчера в трех лабораториях Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) было проведено 109 тестов, все были отрицательными. А 19 мая было проведено 247 тестов, также все были отрицательными.

Вчера в трех лабораториях Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) было проведено 109 тестов, все были отрицательными. А 19 мая было проведено 247 тестов, также все были отрицательными.