В Узбекистане ужесточили контроль над участниками крипторынка

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане тех, кто занимается оборотом крипто-активов, обяжут соблюдать закон о противодействии легализации преступных доходов, следует из сообщения пресс-службы парламента. Соответствующий проект закона на днях приняли депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса.

Согласно законопроекту, лица, занимающиеся оборотом крипто-активов, будут обязаны соблюдать закон «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Сейчас под этот закон попадают банки, ломбарды, члены биржи, страховщики и другие. С принятием закона к ним добавятся крипто-биржи и другие лица, занимающиеся оборотом крипто-активов.

Это означает, что те же биржи должны будут проверять клиентов, стараться снизить риски, проводить внутренний и внешний контроль, а также многое другое.