Курс доллара на «черном рынке» Туркмении превысил официальный в 6,5 раза

CentralAsia (TM) - Курс доллара в Туркменистане вырос до 23 манатов, - сообщили Хроники Туркменистана.



Курс доллара на черном рынке Ашхабада на 19 мая составлял 22,8 манатов при покупке и 23 маната при продаже. Это более чем в 6,5 раза больше официального курса североамериканской валюты, установленного центральным банком Туркменистана.

Отмечается, что очередной скачок курса доллара произошел после того, как президент Гурбангулы Бердымухамедов приказал экспортерам перечислить всю имеющуюся у них иностранную валюту в стабилизационный фонд страны, получив взамен туркменские манаты по государственному курсу, который составляет 3,5 маната за $1.

Курс до этого, по данным издания, держался на уровне 21,5 маната при покупке и 21,9 – при продаже.