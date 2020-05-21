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  21 мая 2020
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Итальянка выиграла в лотерею картину Пабло Пикассо

CentralAsia (CA) -  Жительница Италии выиграла в лотерею картину Пабло Пикассо стоимостью в 1 млн евро. Стакан абсента и кусок газеты. «Натюрморт» 1921 года. В организованном аукционным домом Christie's розыгрыше участвовали свыше 50 тысяч билетов - каждый был куплен за сто евро, сообщает Euronews.

«Даже если картина будет висеть на стене в доме, риск, что ее украдут, невелик. Конечно, нужно будет оформить страховку. Но картину видели миллионы людей. Ни одному вору просто не удастся ее перепродать», - говорит организатор благотворительной лотереи Пери Кошен.

Из собранных денег 900 тысяч евро получит предыдущий владелец. Остальная сумма пойдет благотворительным организациям, цель которых - обеспечить доступ населения Мадагаскара и Камеруна к качественной питьевой воде.

«Жить без чистой воды невозможно. Коронавирус прекрасно продемонстрировал нам, насколько жизнь человека зависит от его доступа к чистой воде. Мытье рук - наиболее эффективная мера по защите от коронавируса. Но если у вас нет воды, то и помыть руки не получится», - говорит Кошен.

По словам организаторов, счастливый билет был куплен еще в декабре и подарен победительнице лотереи.

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