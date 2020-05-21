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  21 мая 2020
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Главный прокурор Токио подал в отставку после нарушения карантина

CentralAsia (CA) -  Глава прокуратуры Токио Хирому Курокава намерен уйти в отставку из-за разгоревшегося в последние дни скандала, связанный с нарушением карантина и азартными играми, сообщает РИА Новости.

Согласно сведениям, Курокава сообщил об отставке своему окружению. Затем министр юстиции Японии Масако Мори заявила, что решение о судьбе Курокавы будет принято до конца дня, и пообещала, что решение «будет жестким».

В СМИ попала информация о том, что несмотря на действующий в стране режим чрезвычайной ситуации, когда власти призвали население проявить сознательность и сократить контакты на 70-80%, прокурор Курокава дважды ходил в гости к знакомому журналисту. Так как в Японии несоблюдение призывов властей к самоизоляции не сопряжено со штрафами и взысканиями, поведение прокурора, несмотря на общественное осуждение, не является прямым нарушением закона. В отличие от второго обстоятельства этих встреч с друзьями: в гостях прокурор играл в маджонг на деньги. В Японии азартные игры находятся под запретом.

Инцидент случился на фоне обсуждений в парламенте поправок к закону о прокуратуре. Одним из положений, на котором сфокусировала внимание оппозиция, стало продление пенсионного возраста. По мнению оппозиционных партий, эта поправка была внесена специально под удобного для правительства Курокаву, которого прочили на должность главного прокурора.

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