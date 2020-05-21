Монгольская мясная помощь на сумму $1 млн будет доставлена в Россию

CentralAsia (MNG) -

Число людей, инфицированных новым коронавирусом в России, превысило 300 тысяч, а число погибших составило около 3000. Ранее президент Монголии Х. Баттулга посетил Китай во время тяжелого периода вспышки COVID-19 и подарил 30 тысяч овец.

Число людей, инфицированных новым коронавирусом в России, превысило 300 тысяч, а число погибших составило около 3000. Ранее президент Монголии Х. Баттулга посетил Китай во время тяжелого периода вспышки COVID-19 и подарил 30 тысяч овец.