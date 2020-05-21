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  21 мая 2020
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Монгольская мясная помощь на сумму $1 млн будет доставлена в Россию

CentralAsia (MNG) -  

Кабмин Монголии на своем заседании 20 мая принял решение о доставке мясной помощи на сумму $1 млн, сообщил министр иностранных дел Д.Цогтбаатар.

Число людей, инфицированных новым коронавирусом в России, превысило 300 тысяч, а число погибших составило около 3000. Ранее президент Монголии Х. Баттулга посетил Китай во время тяжелого периода вспышки COVID-19 и подарил 30 тысяч овец.

«Наша страна поддерживает всестороннее стратегическое партнерство со своими двумя соседями и придерживается концепции внешней политики для развития отношений с ними на одном уровне. В этом контексте должна проводиться политика равного обращения. Вот почему правительство решило пожертвовать помощь на сумму $1 млн в это время, когда ситуация в России ухудшилась. С другой стороны, говоря: «Друзья познаются в беде», - во всем мире можно преодолеть пандемию, помогая друг другу в эти трудные времена», - подчеркнул министр иностранных дел Монголии.

Правительство решило вопрос финансирования и организует доставку помощи, в ближайшее время решив вопрос о приготовлении мяса и логистике.
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