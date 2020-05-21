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  21 мая 2020
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Петр Порошенко заявил, что записи его разговоров с политиками США сфабрикованы
Предыстория: Против Петра Порошенко возбуждено уголовное дело о госизмене

CentralAsia (CA) -  Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал записи его разговоров с бывшими вице-президентом США Джозефом Байденом и госсекретарем Джоном Керри подделкой, передает ТАСС.

«Джо Байден - друг и союзник Украины. Мы должны быть благодарны ему за ту роль, которую он сыграл как вице-президент в администрации Барака Обамы. Мы не вмешивались в кампанию 2016 года. После нее, несмотря на противодействие Москвы, не допустили паузы в отношениях, наладили диалог с новой администрацией. Президенту Дональду Трампу мы тоже благодарны и за комплексы Javelin, и за санкции, и в том числе за «Северный поток - 2» и другие примеры солидарности с Украиной», - отметил Порошенко.

«Аудиофайлы, которые 19 мая демонстрировал выпускник Высшей школы КГБ им. Дзержинского (внефракционный депутат Рады Андрей Деркач - прим) в Москве, - сфабрикованы. Но сырье они могли получить, в частности, в офисе действующего президента. Служба безопасности Украины должна расследовать, кто это сделал. С чьей санкции? Кому это выгодно? Потому что все это вылилось в спецоперации против стратегических отношений Украины с Америкой, ключевым нашим партнером, способным сдерживать Россию», - подчеркнул Порошенко.

19 мая Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о влиянии Байдена на Порошенко. Эти записи, по словам Деркача, переданы в офис генерального прокурора для расследования факта возможной госизмены со стороны бывшего главы украинского государства.

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