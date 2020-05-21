Монголия намерена ввести в эксплуатацию новый международный аэропорт (фото)

CentralAsia (MNG) -
Правительство Монголии на своем очередном заседании от 20 мая утвердило постановление о принятии некоторых мер в отношении воздушного пункта пропуска. Согласно этому документу, с 1 июля 2020 года воздушный пункт пропуска «Буянт-Ухаа» будет перенесен на новый международный аэропорт «Чингисхан» в долине Хөшигтийн-Хөндий.
В связи с этим решением министра финансов, главы Национального пограничного комитета Ч.Хурэлбаатара обязали решить вопрос о расходах, необходимых для организации переезда пограничного и таможенного контроля на новое место.
Новый международный аэропорт Улан-Батора расположен в 40 км от столицы. Аэропорт «Чингисхан», занимающий площадь более 1200 га, по проектной мощности способен принимать дальнемагистральные широкофюзеляжные пассажирские самолёты.
Аэропорт «Чингисхан», способный принять до шести миллионов человек в год, будет сдан в эксплуатацию 1 июля этого года. Проект финансируется за счёт льготного кредита со сроком 40 лет. Строительство современного аэропорта «Чингисхан» стало важным событием в истории монголо-японских отношений.
За менеджмент отвечает японская сторона, что означает внедрение японского качества и новых технологий. Введение в эксплуатацию нового аэропорта, построенного на общую сумму в 65,6 млрд иен, позволит принимать 1,5 — 3 млн пассажиров в год. Ожидается создание 7200 рабочих мест и города-спутника.
В рамках проекта также была построена двусторонняя скоростная дорога с шестью полосами.
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