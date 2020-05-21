Монголия намерена ввести в эксплуатацию новый международный аэропорт (фото)

CentralAsia (MNG) -

Правительство Монголии на своем очередном заседании от 20 мая утвердило постановление о принятии некоторых мер в отношении воздушного пункта пропуска. Согласно этому документу, с 1 июля 2020 года воздушный пункт пропуска «Буянт-Ухаа» будет перенесен на новый международный аэропорт «Чингисхан» в долине Хөшигтийн-Хөндий.

Правительство Монголии на своем очередном заседании от 20 мая утвердило постановление о принятии некоторых мер в отношении воздушного пункта пропуска. Согласно этому документу, с 1 июля 2020 года воздушный пункт пропуска «Буянт-Ухаа» будет перенесен на новый международный аэропорт «Чингисхан» в долине Хөшигтийн-Хөндий.

В связи с этим решением министра финансов, главы Национального пограничного комитета Ч.Хурэлбаатара обязали решить вопрос о расходах, необходимых для организации переезда пограничного и таможенного контроля на новое место.

В связи с этим решением министра финансов, главы Национального пограничного комитета Ч.Хурэлбаатара обязали решить вопрос о расходах, необходимых для организации переезда пограничного и таможенного контроля на новое место.

Новый международный аэропорт Улан-Батора расположен в 40 км от столицы. Аэропорт «Чингисхан», занимающий площадь более 1200 га, по проектной мощности способен принимать дальнемагистральные широкофюзеляжные пассажирские самолёты.

Новый международный аэропорт Улан-Батора расположен в 40 км от столицы. Аэропорт «Чингисхан», занимающий площадь более 1200 га, по проектной мощности способен принимать дальнемагистральные широкофюзеляжные пассажирские самолёты.

Аэропорт «Чингисхан», способный принять до шести миллионов человек в год, будет сдан в эксплуатацию 1 июля этого года. Проект финансируется за счёт льготного кредита со сроком 40 лет. Строительство современного аэропорта «Чингисхан» стало важным событием в истории монголо-японских отношений.