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  21 мая 2020
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В Узбекистане за ночь выявили 11 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 часов 21 мая в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2950 (+11), сообщил Минздрав.

Из подтвержденных новых случаев 6 выявлено у граждан, находившихся на карантине, 5 – у граждан, прибывших из-за рубежа (все пятеро являются водителями международных грузовых автомобилей дальнего следования).

В стране в данное время от коронавирусной инфекции полностью выздоровели 2372 граждан. Сейчас в Узбекистане лечатся 565 пациентов. Среди них у 5 человек состояние тяжелое.

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