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  21 мая 2020
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Туркменистан и Россия обсудили увеличение поставок туркменского текстиля

CentralAsia (TM) -  Туркменистана и России в видео-режиме провели совещание с целью обсуждения экспортного потенциала и импортных потребностей двух государств в текстильной отрасли. В обсуждении также участвовали представители профильных министерств и ведомств, сообщили местные СМИ.

Рассматривалось текущее состояние двустороннего сотрудничества, перспективы его расширения, нюансы биржевых торгов. Российская сторона выказала интерес к увеличению объема ввоза текстильной продукции, пряжи, хлопчатобумажных изделий из Туркменистана.

Стороны обговорили детали поставок данных товаров в РФ.

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