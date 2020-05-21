Туркменистан и Россия обсудили увеличение поставок туркменского текстиля

CentralAsia (TM) - Туркменистана и России в видео-режиме провели совещание с целью обсуждения экспортного потенциала и импортных потребностей двух государств в текстильной отрасли. В обсуждении также участвовали представители профильных министерств и ведомств, сообщили местные СМИ.

Рассматривалось текущее состояние двустороннего сотрудничества, перспективы его расширения, нюансы биржевых торгов. Российская сторона выказала интерес к увеличению объема ввоза текстильной продукции, пряжи, хлопчатобумажных изделий из Туркменистана.

Стороны обговорили детали поставок данных товаров в РФ.