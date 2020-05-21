В Монголии неизбежны новые случаи коронавируса: около 500 монголов вернутся из России

- Монголия, происшествия
- 12:04, 21 мая 2020
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CentralAsia (MNG) -
Посольство Монголии в Российской Федерации сообщило, что оно работает над тем, чтобы доставить монгольских граждан, в том числе студентов, которые находятся в европейской части России, чартерным рейсом 25 мая, а также разрешить монголам в городах вдоль Урала и Западной Сибири въехать на родину через пограничный контрольно-пропускной пункт Кякта-Алтанбулаг 26-27 мая.
По состоянию на 20 мая около 1000 монгольских граждан обратились с просьбой о возвращении из России. При этой запланированной эвакуации половина из них или около 500 человек вернутся на родину.
На сегодняшний день в стране зарегистрировано 140 случаев. 89% из них вернувшихся из России. Все случаи коронавируса импортированы.
Что касается эвакуации, студенты, которые обратились с просьбой о срочном возвращении из-за ухудшения условий здоровья и безопасности в их университетах и общежитиях, или учатся в городе в одиночку или в небольшом количестве, а также люди, которые ранее обращались за возвращением, и маленькие дети, беременные женщины, люди с проблемами со здоровьем и студенты получают приоритет.
В посольстве сообщили, что процесс эвакуации монгольских граждан из России будет продолжатся и дальше.
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