Фото — Как коронавирус несет нищету, боль и смерть по всему миру

- Азия и мир, общество
- 13:11, 21 мая 2020
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- Обновлено: 13:51, 21 мая 2020
CentralAsia (CA) - Каждый день пандемия коронавируса уносит жизни тысячи людей по всему миру. Новый вирус COVID-19 впервые был обнаружен в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. На сегодняшний день вирус быстро распространяется по планете, вызывая тяжелые формы пневмонии.
На сегодняшний день от коронавируса умерли более 320 тысяч человек, заражены около 5 млн. По количеству смертности и заражений лидируют США, Бразилия и ряд европейских стран.
- Бразилия — лидер по количеству случаев коронавируса и смертей среди стран Латинской Америки. Там первый случай был зафиксирован в конце февраля. Но за это время страна поднялась на третье место по количеству заболевших, опередив европейские страны, и сейчас уступает России и США.
Штат Нью-Йорк является эпицентром заражения вирусом в США. Также большая часть смертей приходится на Нью-Йорк. В США более 93 тыс. американцев стали жертвой вируса. В Европе по количеству инфицированных на первом месте стоит Великобритания (более 249 тыс.). В Британии коронавирусом переболели принц Чарльз и премьер-министр страны Борис Джонсон.
Мы представляем вам подборку фотографий о том, как коронавирус влияет на жизни людей всего мира и меняет картину целых стран.
Фото: Associated Press