В Туркменистане амнистировали 61 гражданина Узбекистана

CentralAsia (TM) - В Туркменистане вышлел на свободу 61 гражданин Узбекистана. Об этом сообщает МВД Узбекистана.

Граждане вышли на свободу после объявления амнистии, объявленной в стране в честь Gadyr gijesi – Ночи всепрощения.

Освобожденные возвращены в Узбекистан в соответствии с установленными правилами.

Среди 59 освобожденных заключенных 59 мужчин и две женщины. После возвращения на Родину, граждан поместили на двухнедельный карантин.

Как сообщалось ранее, президент Гурбангулы Бердымухамедов помиловал на этот раз 1402 осужденных. Были освобождены 1192 граждан Туркменистана и 210 граждан других государств.