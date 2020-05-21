В Туркменистане амнистировали 61 гражданина Узбекистана
- Туркменистан, общество
- 13:19, 21 мая 2020
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CentralAsia (TM) - В Туркменистане вышлел на свободу 61 гражданин Узбекистана. Об этом сообщает МВД Узбекистана.
Граждане вышли на свободу после объявления амнистии, объявленной в стране в честь Gadyr gijesi – Ночи всепрощения.
Освобожденные возвращены в Узбекистан в соответствии с установленными правилами.
Среди 59 освобожденных заключенных 59 мужчин и две женщины. После возвращения на Родину, граждан поместили на двухнедельный карантин.
Как сообщалось ранее, президент Гурбангулы Бердымухамедов помиловал на этот раз 1402 осужденных. Были освобождены 1192 граждан Туркменистана и 210 граждан других государств.