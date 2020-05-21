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  21 мая 2020
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В Туркменистане амнистировали 61 гражданина Узбекистана

CentralAsia (TM) -  В Туркменистане вышлел на свободу 61 гражданин Узбекистана. Об этом сообщает МВД Узбекистана.

Граждане вышли на свободу после объявления амнистии, объявленной в стране в честь Gadyr gijesi – Ночи всепрощения.

Освобожденные возвращены в Узбекистан в соответствии с установленными правилами.

Среди 59 освобожденных заключенных 59 мужчин и две женщины. После возвращения на Родину, граждан поместили на двухнедельный карантин.

Как сообщалось ранее, президент Гурбангулы Бердымухамедов помиловал на этот раз 1402 осужденных. Были освобождены 1192 граждан Туркменистана и 210 граждан других государств.

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