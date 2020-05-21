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  21 мая 2020
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Книга монгольского автора дебютирует на горячих новых выпусках Amazon

CentralAsia (MNG) -  

На Amazon, Барнсе и Нобле 18 мая была выпущена английская версия книги, написанной монгольским автором Гэрэлчимэгом (Zuugii) Болдбаатаром «The Right to Dream» - («Право на мечту»), которая попала в местные книжные магазины на монгольском языке в конце 2019 года.

Книга заняла 2-е место в списке 100 самых новых выпусков Amazon в творческой самопомощи Amazon, тираж которых составил 1600 экземпляров, проданных в течение 17 часов после выпуска, и она все еще в списке. Автор поделилась новостью на своей странице в Facebook со словами благодарности.

Описание книги на Amazon гласит: «Право на мечту - это целевая книга, написанная для женщин, которые верят, что каждая женщина имеет право мечтать, и благодаря этому она может изменить мир.

Это помогает тебе:
  • Понять свою жизненную цель
  • Раскройте таланты
  • Ликвидировать свои страхи
  • Установить цели
  • Выбирая веру над страхом
Также она учит любви к себе, исцелению и тому, как быть предпринимателем и матерью. В ней есть секреты того, как бороться с неудачами и дорожить успехами.
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