Золотовалютные резервы Узбекистана впервые с 2017 года превысили $31 миллиарда

CentralAsia (UZ) - Золотовалютные резервы Узбекистана на 1 мая 2020 года составили 31 миллиард 274 миллиона долларов.

Центральный банк Узбекистана 20 мая сообщил, что 12,363 миллиарда долларов резервов хранятся в иностранной валюте и 18,547 миллиардов долларов в золоте.

Центральный банк публикует данные о золотовалютных резервах с осени 2017 года. До этого информация о золотовалютных резервах держалась в секрете от общественности.

Впервые с 2017 года золотовалютные резервы Узбекистана превысили 31 миллиард долларов.

На 1 января 2019 года золотовалютные резервы Узбекистана составляли 27 миллиардов 81 миллион долларов.