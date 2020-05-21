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  21 мая 2020
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В России за сутки выявили меньше 9 тысяч новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) -  В России за прошедшие сутки зарегистрировано 8849 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 21 мая сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Новые случаи зафиксированы в 84 регионах России, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3716 (42,0%).

Всего на 21 мая в России нарастающим итогом выявлено 317 554 случая (+2,9%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 7,8 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 262,8 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 277 317 человек.

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