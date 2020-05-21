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  21 мая 2020
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В России число жертв коронавируса превысило 3 тысячи человек

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 127 пациентов, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

На 21 мая общее количество зараженных в России увеличилось на 8849 случаев и достигло 317 554.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 7,8 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 262,8 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 277 317 человек.

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