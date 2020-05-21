Главы МИД Таджикистана и Армении обсудили вопросы противодействия коронавирусу

МИД Таджикистана

CentralAsia (TJ) - Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддин с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.



Как сообщает пресс-служба МИД Таджикистана, в ходе беседы стороны обсудили вопросы противодействия распространению коронавирусной инфекции и обменялись информацией по шагам, предпринимаемым правительствами двух стран по борьбе с пандемией.



Министры также обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, договорились активизировать деятельность сторон в различных областях, прежде всего, с использованием механизма политических консультаций и потенциала таджикско-армянской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, говорится в сообщении.

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