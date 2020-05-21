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  21 мая 2020
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ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки

CentralAsia (CA) -  Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки.

По его данным, за минувшие сутки в мире коронавирусом заразились 106 тысяч человек.

«Это самая большая цифра за один день с начала пандемии. Практически две трети этих случаев приходятся на четыре страны», - сказал он.

На 21 мая количество зараженных коронавирусом в мире превысило 5 миллионов, скончались более 320 тыс.человек.

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