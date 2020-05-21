В Узбекистане разрешили работу парков, музеев и художественных галерей

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане для удобства населения с 22 мая этого года разрешили возобновить работу открытых парков, музеев и художественных галерей.

Как сообщается в решении Специальной республиканской комиссии, при этом исключается работа стадионов и ресторанов, расположенных в открытых парках.

Кроме того, для предотвращения второй волны коронавирусной инфекции, предписано обязательное для всех посетителей на входах в эти места измерение температуры тела (тепловизоры или пирометры). А также необходимо наличие средств индивидуальной защиты (маска). Посетители должны соблюдать социальную дистанцию ​​в 2 метра.

Руководство парков, развлекательных заведений и музеев будет нести ответственность за то, чтобы на территории этих заведений не собирались группы из более трех посетителей.