[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане разрешили работу парков, музеев и художественных галерей

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане для удобства населения с 22 мая этого года разрешили возобновить работу открытых парков, музеев и художественных галерей.

Как сообщается в решении Специальной республиканской комиссии, при этом исключается работа стадионов и ресторанов, расположенных в открытых парках.

Кроме того, для предотвращения второй волны коронавирусной инфекции, предписано обязательное для всех посетителей на входах в эти места измерение температуры тела (тепловизоры или пирометры). А также необходимо наличие средств индивидуальной защиты (маска). Посетители должны соблюдать социальную дистанцию ​​в 2 метра.

Руководство парков, развлекательных заведений и музеев будет нести ответственность за то, чтобы на территории этих заведений не собирались группы из более трех посетителей.

print
  • Мигранты на Кипре вновь провели митинг против политики властей Туркменистана
  • Совместная делегация ЕС и ЮНФАО посетила аймак Завхан (фото)
  • Фото — Как коронавирус несет нищету, боль и смерть по всему миру


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com