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  21 мая 2020
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В мире более 5 млн человек заражены коронавирусом. Новый эпицентр — Бразилия

CentralAsia (CA) -  Общее число людей, инфицированных коронавирусом во всех странах мира превысило отметку 5 млн, из них более 328 тыс. пациентов скончались, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус сообщил, что особенную озабоченность вызывает рост числа заболевших в странах с более низким и средним уровнем дохода населения. Если ранее эпицентром пандемии были страны Европы и США, то сейчас заболевание все больше распространяется в таких странах, как Бразилия.

Также глава ВОЗ сегодня заявил о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки: за прошедшие сутки в мире коронавирусом заразились 106 тысяч человек.

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