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  21 мая 2020
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Мигранты на Кипре вновь провели митинг против политики властей Туркменистана

CentralAsia (TM) -  Граждане Туркменистана, работающие на Северном Кипре, 20 мая вновь провели митинг против политики властей своей страны. Участники выступили против коррупции, невозможности приехать домой и дачу взяток за дальнейший выезд из страны, сообщает turkmen.news.

«Люди приехали навестить свои семьи, родных, затем захотели вернуться обратно, а у них взятки требуют — 5 тысяч долларов, 7-8 тысяч. Ты на свадьбах своей семьи раздаешь людям доллары, где ты взял эти доллары?» — спросил один из участников, обращаясь к Гурбангулы Бердымухамедову.

Люди держали в руках различные плакаты, поочередно выступая перед микрофоном на туркменском и турецком языках. Один из плакатов гласил: «Президента — в отставку!» — на русском и английском языках.

«Почему не выпускаешь студентов обратно?! Люди не хотят возвращаться на родину, потому что ты запрещаешь им затем уезжать! Тебе последнее предупреждение! Народ встал на ноги, либо ты заботишься о своем народе, либо уходи!» — сказал один из участников.

Это уже второй митинг граждан Туркменистана на Северном Кипре, участников в этот раз было значительно больше, около 35-40 человек. До этого 15 мая в Стамбуле также прошел митинг туркменистанцев. Изначально они хотели протестовать перед туркменским консульством, однако в день акции участники обнаружили перед зданием белый автобус с автоматчиками внутри. Тротуар перед консульством был закрыт для прохода, а подошедшим людям сказали, что без специального разрешения проводить подобные акции запрещено.

Активизация выражения гражданского недовольства связана с отсутствием помощи со стороны правительства Туркменистана пострадавшим от урагана жителям Лебапа и Мары. Стихия обрушилась на регионы 27 апреля, а спустя несколько дней оставшиеся без крыши жилые дома залил ливень. Жители ряда районов Лебапского велаята понесли значительный ущерб.

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