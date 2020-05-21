В Ухане запретили употребление мяса диких животных

CentralAsia (CA) - В китайском городе Ухань, где возникла вспышка коронавируса в декабре 2019 года, введен запрет на продажу и употребление мяса диких животных, сообщает Fr24news.



Также власти объявили о полном запрете на охоту на диких животных. Будут введены запреты на выращивание водных диких животных, например: лягушки.



Данное постановление вступит в силу в день его опубликования и будет действовать в течение пяти лет.



В настоящее время Ухань является четвертым китайским городом, где запретили продажу диких животных и употребление в качестве еды.





