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  21 мая 2020
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В Алматы с 25 мая заработают кинотеатры и развлекательные площадки в ТРЦ

CentralAsia (KZ) -  В городе Алматы с 25 мая планируется открыть всех ЦОНов, кафе, ресторанов, также кинотеатров и развлекательных площадок в ТРЦ. Об этом 21 мая сообщил заместитель руководителя управления предпринимательства и инвестиции Канат Сагиндиков.

По его словам, на сегодняшний день с 18 мая в городе работают отрасли туризма, абонентские отделы сотовых операторов, и банковский-финансовый сектор.

«С 25 мая мы в рамках очередного послабления и возобновления деятельности мы планируем открытие всех торговых и торгово-развлекательные центров, их у нас порядка 140 объектов. Планируем открыть объекты общественного питания на посадку. Раньше если рестораны работали на вынос, то сейчас мы составили инструкции и будем давать разрешение на открытие, чтобы люди сидели полноценно могли обедать или ужинать», - заявил Сагиндиков.

Также он добавил, что в городе откроются все гостиницы. Ранее они функционировали только для определенной категории лиц - карантинщиков, вахтовиков, командировщиков.

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