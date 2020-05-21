Монгольский фильм «Я — Солнце» получил кинопремию в Румынии

CentralAsia (MNG) -

Художественный фильм режиссера Ж.Сэнгэдоржа «Би Нар»-«Я — Солнце» стал лучшим в конкурсе Международного детского кинофестиваля Wonderfest в Румынии и получил награду судьи.

Художественный фильм режиссера Ж.Сэнгэдоржа «Би Нар»-«Я — Солнце» стал лучшим в конкурсе Международного детского кинофестиваля Wonderfest в Румынии и получил награду судьи.