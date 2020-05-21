Монгольский фильм «Я — Солнце» получил кинопремию в Румынии

CentralAsia (MNG) -
Художественный фильм режиссера Ж.Сэнгэдоржа «Би Нар»-«Я — Солнце» стал лучшим в конкурсе Международного детского кинофестиваля Wonderfest в Румынии и получил награду судьи.
В этом году «Юные детективы» С.Бужина и «Я — Солнце» Ж.Сэнгэдоржа были выбраны из конкурса на кинофестивале, который состоялся 12-16 мая в Румынии.
Жюри, состоящее из известных румынских кинематографистов, рассмотрело фильмы онлайн.
В 2019 году «Я» было выбрано победителем конкурса «Детский фильм» на 24-м Международном кинофестивале Шлингель в Дрездене, Германия.
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