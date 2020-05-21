В Таджикистане заработает вирусологическая лаборатория по выявлению коронавируса

CentralAsia (TJ) - В ближайшие дни в Согдийской области в Таджикистане заработает вирусологическая лаборатория по выявлению коронавируса. Об этом сообщает агентство Ховар со ссылкой на председателя области Раджаббоя Ахмадзода.

Министерству здравоохранения и социальной защиты населения страны было поручено наладить деятельность больниц, поликлиник, центров здоровья и медпунктов, осуществлять необходимые меры для обеспечения их лекарственными препаратами, современным оборудованием и продуктами питания.

Для решения неотложных задач первые средства были выделены из государственного бюджета и Резервного фонда президента страны.

Для оказания помощи Министерству здравоохранения и социальной защиты населения были выделены необходимые дополнительные средства в размере 29 миллионов сомони. В городах и районах области также организованы штабы, выделены необходимые средства.

В Таджикистане коронавирус обнаружен у 2140 человек, из них скончался 41 пациент.

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