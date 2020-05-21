[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане заработает вирусологическая лаборатория по выявлению коронавируса

CentralAsia (TJ) -  В ближайшие дни в Согдийской области в Таджикистане заработает вирусологическая лаборатория по выявлению коронавируса. Об этом сообщает агентство Ховар со ссылкой на председателя области Раджаббоя Ахмадзода.

Министерству здравоохранения и социальной защиты населения страны было поручено наладить деятельность больниц, поликлиник, центров здоровья и медпунктов, осуществлять необходимые меры для обеспечения их лекарственными препаратами, современным оборудованием и продуктами питания.

Для решения неотложных задач первые средства были выделены из государственного бюджета и Резервного фонда президента страны.

Для оказания помощи Министерству здравоохранения и социальной защиты населения были выделены необходимые дополнительные средства в размере 29 миллионов сомони. В городах и районах области также организованы штабы, выделены необходимые средства.

В Таджикистане коронавирус обнаружен у 2140 человек, из них скончался 41 пациент.

Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • Шавкат Мирзиёев вылетел с визитом в Андижан
  • В Монголии за последние два дня не выявлено новых случаев коронавируса
  • Установлена первая крупная в Монголии станция зарядки электромобилей


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com