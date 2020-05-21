Внешнеторговый оборот Узбекистана упал на $1,2 млрд

CentralAsia (UZ) - По итогам января–апреля внешнеторговый оборот Узбекистана составил $10,823 млрд — на $1,297 млрд меньше, за аналогичный период прошлого года, следует из отчета Госкомстата.

Объем экспорта — $4,416 млрд (на 10,6% меньше, чем год назад), импорта — $6,406 млрд (на 10,8% меньше, чем год назад). Зафиксирован пассивный баланс внешнеторгового оборота на сумму $1,989 млрд.

Как сообщает Forbes.uz, Россия (общий торговый оборот — $1,803 млрд) стала главным торговым партнером Узбекистана, сместив Китай ($1,797 млрд) на второе место. Следом идут Казахстан ($898,7 млн), Южная Корея ($795,9 млн) и Турция ($601,3 млн).

При этом по импорту Китай всё еще удерживает лидерство: Узбекистан импортировал на $1,287 млн из этой страны, а из России — на $1,278 млн. В целом торговый оборот с Китаем сократился более чем на $500 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (тогда было $2,306 млрд).

Доля стран СНГ в объеме внешней торговли выросла на 3,1% с 2018 года и составила 35,1%.

В объеме экспорта снова лидирует золото — $1,557 млрд за четыре месяца. Далее идут промышленные товары ($753,8 млн), услуги ($749,3 млн).

Больше всего Узбекистан импортировал машины и транспортное оборудование ($2,327 млрд), промышленные товары ($1,055 млрд) и химические вещества ($848 млн).