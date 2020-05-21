В ДТП в Бухарской области погибли водитель и 19-летнняя пассажирка

CentralAsia (UZ) - ДТП в Бухарской области, двое погибли пятеро получили тяжкие телесные повреждения, сообщил Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан.



19 мая 31-летний М.Ж. управляя автомобилем марки “Nexia” выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем марки “Lacetti”.

В результате столкновения пассажир автомобиля марки “Nexia” 19-летняя З.Н. скончалась на месте, водитель автомобиля “Nexia” М.Ж. скончался в медицинском учреждении. Ещё 5 пассажиров получили тяжкие телесные повреждения и были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело, ведётся предварительное следствие.