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  21 мая 2020
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В ДТП в Бухарской области погибли водитель и 19-летнняя пассажирка

CentralAsia (UZ) -  ДТП в Бухарской области, двое погибли пятеро получили тяжкие телесные повреждения, сообщил Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан.

19 мая 31-летний М.Ж. управляя автомобилем марки “Nexia” выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем марки “Lacetti”.

В результате столкновения пассажир автомобиля марки “Nexia” 19-летняя З.Н. скончалась на месте, водитель автомобиля “Nexia” М.Ж. скончался в медицинском учреждении. Ещё 5 пассажиров получили тяжкие телесные повреждения и были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело, ведётся предварительное следствие.

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