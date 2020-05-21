Установлена первая крупная в Монголии станция зарядки электромобилей

CentralAsia (MNG) -

Nissan LEAF — электромобиль японского концерна Nissan, серийно выпускаемый с весны 2010 года. Мировая премьера состоялась на международном Токийском автосалоне в 2009 году. Заказы на модель японские и американские дилеры компании начали принимать 1 апреля 2010 года, сборка первых серийных экземпляров началась в Японии (г. Оппама), затем с 2012 года Nissan развернул производство электромобилей Leaf на заводах в США (г. Смирна, штат Теннеси), а с марта 2013 года — в Великобритании (г. Сандерленд). Предполагалось также производство в Португалии. Продажи Nissan Leaf в Соединённых Штатах начались 11 декабря 2010 года и первоначально были ограничены отгрузками по предварительному онлайн резервированию. В Европе продажи развернулись с первой половины 2011 года.

Nissan LEAF — электромобиль японского концерна Nissan, серийно выпускаемый с весны 2010 года. Мировая премьера состоялась на международном Токийском автосалоне в 2009 году. Заказы на модель японские и американские дилеры компании начали принимать 1 апреля 2010 года, сборка первых серийных экземпляров началась в Японии (г. Оппама), затем с 2012 года Nissan развернул производство электромобилей Leaf на заводах в США (г. Смирна, штат Теннеси), а с марта 2013 года — в Великобритании (г. Сандерленд). Предполагалось также производство в Португалии. Продажи Nissan Leaf в Соединённых Штатах начались 11 декабря 2010 года и первоначально были ограничены отгрузками по предварительному онлайн резервированию. В Европе продажи развернулись с первой половины 2011 года.