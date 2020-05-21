Установлена первая крупная в Монголии станция зарядки электромобилей

CentralAsia (MNG) -
На дорогах Монголии более 300 электронных автомобилей с зелеными табличками; большинство из них это Nissan LEAF .
Поэтому самая большая в Монголии станция подзарядки электромобилей установлена под мостом Мира в центре Улан-Батора. Электронная станция зарядки автомобилей была построена Petrovis Group в сотрудничестве с ABB.
Станции с зарядными устройствами SJ53 требуется 15-30 минут для полной зарядки электромобиля.
Nissan LEAF — электромобиль японского концерна Nissan, серийно выпускаемый с весны 2010 года. Мировая премьера состоялась на международном Токийском автосалоне в 2009 году. Заказы на модель японские и американские дилеры компании начали принимать 1 апреля 2010 года, сборка первых серийных экземпляров началась в Японии (г. Оппама), затем с 2012 года Nissan развернул производство электромобилей Leaf на заводах в США (г. Смирна, штат Теннеси), а с марта 2013 года — в Великобритании (г. Сандерленд). Предполагалось также производство в Португалии. Продажи Nissan Leaf в Соединённых Штатах начались 11 декабря 2010 года и первоначально были ограничены отгрузками по предварительному онлайн резервированию. В Европе продажи развернулись с первой половины 2011 года.
В конце ноября 2010 года Nissan LEAF был объявлен первым среди электромобилей победителем конкурса Европейский автомобиль года 2011 (англ. European Car of the Year). В конце апреля 2011 года Nissan LEAF был также объявлен первым победителем конкурса Всемирный автомобиль года 2011 (англ. World Car of the Year).
Nissan Motor заявляет о модели Leaf как о первом в мире массовом и доступном на глобальном рынке электромобиле. Если с утверждением о «глобальности» и можно согласиться, то достаточно массовые электромобили выпускались ещё столетие назад. Так, еще в 1910-х годах в Нью-Йорке работало до 7 тысяч электромобилей-такси, а развозные фургоны и пикапы того времени вообще были преимущественно аккумуляторными. В первой четверти 20 века, только в Америке насчитывалось десятки фирм по производству электромобилей, наиболее известными из которых были Baker Electric, Columbia Electric и Detroit Electric, причем последняя из них завершила выпуск электромобилей (конвертированных из обычных автомобилей марки Ford) только в 1942 году. В Англии специальные развозные электромобили (т. н. milk float) с 1950-х активно применяются для утренней развозки молока, благодаря чему, например, в 1967 году электромобильный парк Великобритании был больше, чем весь остальной мировой. В 2004 году в США эксплуатировалось 55 852 автомобиля на электрическом ходу, а их мировой парк по оценкам превышал 300 000 экземпляров.
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