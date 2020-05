Установлена первая крупная в Монголии станция зарядки электромобилей

CentralAsia (MNG) -

В конце ноября 2010 года Nissan LEAF был объявлен первым среди электромобилей победителем конкурса Европейский автомобиль года 2011 (англ. European Car of the Year). В конце апреля 2011 года Nissan LEAF был также объявлен первым победителем конкурса Всемирный автомобиль года 2011 (англ. World Car of the Year).