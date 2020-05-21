В Таджикистане ОМОН применил оружие, чтобы разогнать протестующих китайских рабочих - СМИ

CentralAsia (TJ) - 20 мая бойцы ОМОН применили оружие и стреляли в воздух, чтобы разогнать бунтуюших китайских рабочих Таджикско-китайской Горно-промышленной Компании в поселке Зарнисор, что в 90 км от города Худжанд на севере Таджикистана.

На видео, присланном очевидцами в редакцию сайта «Ахбор» записан момент, когда омоновцы стреляют в воздух, чтобы разогнать бунтующих рабочих.

Как передает издание, ссылаясь на очевидцев, несколько сот китайцев, работающих на Горно-промышленной компании, уже несколько раз организовывают акции протеста, требуя вернуть их на Родину. Они уже несколько месяцев не могут выехать из Таджикистана, потому что границы закрыты из-за угрозы коронавируса.

Недовольные рабочие в знак протеста стали ломать стекла в здании управления компании, разбили несколько машин, после чего на место ЧП был вызван ОМОН.

Таджикско-китайская Горно-промышленная кампания в поселке Зарнисор, около города Истиклол (бывший Табошар) занимается добычей цинка, свинца и меди. Добытая рудa вывозится для переработки в предприятие в казахском Усть-Каменогорске.

Ранее сообщалось, что в Горно-промышленной Компании в поселке Зарнисор работают примерно 2500 рабочих. В акциях протеста, по словам собеседников «Ахбор» участвовали примерно 100 китайских рабочих.

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