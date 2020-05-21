В Ташкенте выздоровели от коронавируса 35 пациентов. Всего по стране выписались 2407 человек

// Алексей Майшев / РИА Новости

CentralAsia (UZ) - В клинике НИИ вирусологии города Ташкента 21 мая от коронавирусной инфекции полностью выздоровело и отправлено на реабилитацию 31, клинике НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний – 4, всего 35 пациентов.



Из выздоровевших в клинике НИИ вирусологии 10 граждан заразились в результате контакта с больными, сообщает Минздрав.

Остальные 21 человек прибыло из-за границы и помещено на карантин. После выявления инфекции их госпитализировали. Среди поправившихся 11 граждан из города Ташкента, по 5 – из Самаркандской и Ташкентской областей, по 3 – Наманганской и Ферганской областей, 2 – Бухарской области, 1 – Хорезмской области и еще 1 – Республики Таджикистан. Среди пациентов 24 мужчин и 7 женщин. Самым старшим из них является 76-летний мучжина, а младшим – мальчик 2019 года рождения.

Выздоровевшие в клинике НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний по 1 – из Ташкентской, Сырдарьинской, Наманганской областей и Таджикистана. Из вылеченных 3 граждан (мужчины) являются водителями международных грузовых автомобилей дальнего следования и прибыли из России, а 1 – (женщина) заразилась в результате контакта с больными. Самому старшему из них 48 лет, а младшему – 30 лет.

В Ташкенте до настоящего времени было вылечено 813 пациентов, и теперь их количество достигло 848 человек.

В настоящее время по всей стране от коронавирусной инфекции полностью излечились 2407 человек.