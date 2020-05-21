[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане создан первый аппарат ИВЛ
Аппарат искусственной вентиляции легких
Аппарат искусственной вентиляции легких

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане создан первый аппарат искусственной вентиляции легких, который разработали сотрудники конструкторского бюро Национальной академии наук.

Аппарат успешно протестирован на станции «Скорой помощи» Душанбе и там же установлен, сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на президента Национальной академии наук Фархода Рахими.

Вес аппарата составляет 5 килограмм. АН обратилась к правительству и Минпромэнерго наладить производство ИВЛ, созданного учёными.

Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • В Ташкенте выздоровели от коронавируса 35 пациентов. Всего по стране выписались 2407 человек
  • В Монголии за последние два дня не выявлено новых случаев коронавируса
  • Туркменистан и Россия обсудили увеличение поставок туркменского текстиля


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com