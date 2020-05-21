В Таджикистане создан первый аппарат ИВЛ

Аппарат искусственной вентиляции легких

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане создан первый аппарат искусственной вентиляции легких, который разработали сотрудники конструкторского бюро Национальной академии наук.



Аппарат успешно протестирован на станции «Скорой помощи» Душанбе и там же установлен, сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на президента Национальной академии наук Фархода Рахими.

Вес аппарата составляет 5 килограмм. АН обратилась к правительству и Минпромэнерго наладить производство ИВЛ, созданного учёными.

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