В США за сутки выявлены более 23 тысяч новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в Соединенных штатах зарегистрированы 23 285 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, следует из данных университета Джонса Хопкинса. За сутки от вируса скончались 1518 пациентов. На 21 мая нарастающим итогом в США зарегистрировано 1 млн 551 тыс. 583 случая заболевания коронавирусом, по всей стране скончались более 93,4 тыс. человек.