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  21 мая 2020
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В США за сутки выявлены более 23 тысяч новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в Соединенных штатах зарегистрированы 23 285 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

За сутки от вируса скончались 1518 пациентов.

На 21 мая нарастающим итогом в США зарегистрировано 1 млн 551 тыс. 583 случая заболевания коронавирусом, по всей стране скончались более 93,4 тыс. человек.

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