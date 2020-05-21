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  21 мая 2020
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Заместители глав МИД стран Центральной Азии и России обсудили ситуацию в Афганистане

CentralAsia (UZ) -  21 мая в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание заместителей министров иностранных дел стран Центральной Азии и Российской Федерации, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

В работе заседания приняли участие заместители министров иностранных дел Республики Узбекистан – Илхом Неъматов, Республики Казахстан – Марат Сыздыков, Кыргызской Республики – Нуран Ниязалиев, Российской Федерации – Андрей Руденко, Республики Таджикистан – Зохир Саидзода, Туркменистана – Вепа Хаджиев.

Участники заседания рассмотрели повестку дня предстоящей III Министерской встречи стран Центральной Азии и России.

Состоялся обмен мнениями по текущей ситуации в Афганистане, актуальным вопросам регионального сотрудничества, а также взаимодействия на площадках международных организаций.

Узбекская сторона информировала о мероприятиях и программах, реализуемых в республике по широкому празднованию 75-й годовщины Великой Победы над фашизмом.

Подчеркнута важность продолжения тесной координации и взаимодействия уполномоченных ведомств сторон в предотвращении последствий коронавирусной пандемии, включая адресную помощь гражданам, находящимся на территориях стран СНГ.

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