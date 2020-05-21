Еще 58 казахстанцев выздоровели от коронавируса

CentralAsia (KZ) - На 18:45 в Казахстане 58 пациентов с коронавирусом были выписаны из больниц. Об этом сообщил оперштаб по ситуации с коронавирусом.
Итого на 21 мая число выздоровевших от коронавируса в стране достигло 3835 человек, их них:
- в Алматы – 1111;
- Нур-Султане – 664;
- Кызылординской области – 219;
- Шымкенте – 211;
- Западно-Казахстанской области – 210;
- Атырауской области – 203;
- Карагандинской области – 170;
- Актюбинской области – 164;
- Туркестанской области – 163;
- Жамбылской области – 155;
- Алматинской области – 150;
- Павлодарской области – 141;
- Акмолинской области – 96;
- Мангистауской области – 71;
- Костанайской области – 50;
- Северо-Казахстанской области – 29;
- Восточно-Казахстанской области – 28.
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