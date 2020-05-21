Еще 58 казахстанцев выздоровели от коронавируса

CentralAsia (KZ) - На 18:45 в Казахстане 58 пациентов с коронавирусом были выписаны из больниц. Об этом сообщил оперштаб по ситуации с коронавирусом.

Итого на 21 мая число выздоровевших от коронавируса в стране достигло 3835 человек, их них:

- в Алматы – 1111;

- Нур-Султане – 664;

- Кызылординской области – 219;

- Шымкенте – 211;

- Западно-Казахстанской области – 210;

- Атырауской области – 203;

- Карагандинской области – 170;

- Актюбинской области – 164;

- Туркестанской области – 163;

- Жамбылской области – 155;

- Алматинской области – 150;

- Павлодарской области – 141;

- Акмолинской области – 96;

- Мангистауской области – 71;

- Костанайской области – 50;

- Северо-Казахстанской области – 29;

- Восточно-Казахстанской области – 28.

Коронавирус в Казахстане

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