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  21 мая 2020
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Мирзиёев к празднику Рамазана помиловал 258 граждан

CentralAsia (UZ) -  В преддверии празднования священного Рамазан хайита указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева помилована группа лиц, отбывающих срок наказания и чистосердечно раскаявшихся в содеянном.

Согласно документу, из числа помилованных 16 лиц полностью освобождаются от отбывания основного наказания, 101 лицо освобождается от отбывания наказания условно-досрочно, назначенное в отношении 24 лиц наказание заменяется более мягким. Кроме того, сокращаются сроки наказания в виде лишения свободы, назначенного в отношении 117 лиц.

Среди помилованных 7 – мужчины старше 60 лет, 1 женщина, 7 – граждане иностранных государств, 164 – лица, участвовавшие в деятельности запрещенных организаций.

Министерствам и ведомствам даны поручения по возвращению помилованных лиц к семьям и близким, оказанию им содействия в социальной адаптации, привлечении к полезному труду.

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