Рамазан хайит в Узбекистане отметят 24 мая

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 мая подписал постановление о праздновании Рамазан хайита.

Принимая во внимание решение Управления мусульман о совпадении в 2020 году первого дня Рамазан хайита с 24 мая, этот день будет отмечаться в стране как праздник, сообщается в документе.

«Священный месяц Рамазан, являющийся месяцем благодеяния, щедрости и милосердия, в текущем году по причине коронавирусной пандемии в нашей стране достойно проводится дома, в кругу семьи, в атмосфере взаимопонимания и согласия», — говорится в постановлении.

Совету Министров Каракалпакстана, хокимиятам областей и города Ташкента совместно с Министерством по поддержке махалли и семьи, комитетом по делам религий при Кабинете Министров, а также общественными организациями поручено принять соответствующие меры по проведению Рамазан хайита в соответствии с национальными и религиозными традициями, с соблюдением требований карантина.