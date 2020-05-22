Широта монгольской демократии расширяется, - THE DIPLOMAT

CentralAsia (MNG) -

На следующих выборах в Монголии будут представлены новые типы кандидатов





16 мая был крайним сроком выдвижения кандидатов на парламентских выборах в Монголии 24 июня. Внезапно на выборах 2020 года появляется много новых кандидатов — как независимые, с новыми партиями, так и с установленными партиями.





За последнее десятилетие недовольство избирателей сложившимися партиями росло. Хотя эти авторитетные партии, скорее всего, займут большую часть из 76 мест в Великом Государственном Хурале, решение многих независимых мыслителей баллотироваться на выборах предполагает, что вера в демократию остается сильной и что возможна активизация участия общественности в определении курса Монголии.





На парламентских выборах 2016 года и президентских выборах 2017 года стало очевидно, что у избирателей Монголии возникли сомнения относительно некоторых из их политических институтов, особенно политических партий, и, возможно, они даже сомневались в демократии. Например, во втором туре президентских выборов 2017 года более 8 процентов избирателей представили пустые не отмечанные бюллетени для голосования, активно выражая свое недовольство двумя кандидатами. В последние годы Монголия также была охвачена серией коррупционных скандалов, которые еще больше испортили репутацию политиков. Это привело к опасениям по поводу демократического отступления.





На фоне довольно успешного ответа на пандемию COVID-19 Монголия проводит свои парламентские выборы 24 июня в своем обычном четырехлетнем цикле. Столь же цикличным является еще один пересмотр избирательной системы, на этот раз возвращающийся к системе мажоритарного голосования, состоящей из нескольких членов. Монголия была разделена на 29 избирательных округов (провинций и столичных округов), каждый из которых изберет двух-трех депутатов. Эта избирательная система редко используется на национальных выборах в других местах; известно, что это неблагоприятно для кандидатов-женщин, но может принести пользу выдающимся кандидатам, независимо от того, являются ли они новыми или давно зарекомендовавшими себя.





Всего на выборах участвуют 670 кандидатов; 208 независимых. Две партии и одна избирательная коалиция работают с полным списком кандидатов. Улан-Баторский район Сухбаатар имеет наибольшее количество кандидатов (28), претендующих на три места, в то время как западный аймак Увс с 20 кандидатами имеют наибольшее количество за пределами столицы, - пишут соавторы Булган Батдорж и Джулиан Диркс для THE DIPLOMAT.

При рассмотрении вопроса о том, могут ли эти выборы принести важный сдвиг в политической культуре Монголии, на этих выборах появятся три разных типа новых кандидатов: новые кандидаты с установленными партиями - Монгольская народная партия (МНП), Демократическая партия (ДП) и Монгольская народная революционная партия (МНРП) — кандидаты в новые партии (особенно Национальная рабочая партия) и независимые лица.

Некоторые из самых жестоких сражений будут вестись в городских избирательных округах. В округе Сухбаатар в Улан-Баторе три кандидата на пост управляющего МНП включают нынешнего и предыдущих министров иностранных дел Д.Цогтбаатар и Ц.Мөнх-Оргил, соответственно, но они настроены против бывшего премьер-министра ДП Р.Амаржаргала; выдающийся экономист и ведущий деятель выскочки Национальной рабочей партии Б. Мөнхсоёл; и лидер неонационалистического движения «Босоо Хөх Монгол» П.Шинжээравдан в битве за три места в парламенте среди 28 кандидатов в этом округе.

В отличие от этого, существует много сельских провинций, в которых, похоже, сложились партийные кандидаты, что крайне маловероятно, чтобы новые кандидаты получили место. Например, в Восточной Монголии Хэнтии в качестве кандидатов в МНП могут присутствовать нынешний премьер-министр У.Хурэлсух, нынешний секретарь кабинета министров Л.Оюун-Эрдэнэ и бывший кандидат в президенты и бывший национальный борец Бат-Эрдэнэ.

Возможно, тенденция к появлению в городе все новых и новых уместных людей свидетельствует о давнем политическом доминировании столицы, которое не совсем догнало распределение мест в стране.

Женщины могут потенциально способствовать изменению политической культуры. Согласно Закону о выборах, политические партии и коалиции должны составлять не менее 20 процентов кандидатов-женщин. В настоящее время среди двух основных партий MНП имеет 16, а ДП имеет 17 кандидатов-женщин, чуть более 20-процентной квоты. Одной из основных избирательных коалиций является Коалиция правых избирателей, в которой 59 женщин из 59 кандидатов (27 процентов).

Атмосфера вокруг выборов этого года отличается от предыдущих конкурсов из-за разнообразного набора кандидатов; он варьируется от политиков, которые доминировали в политике в течение последних 30 лет, до тех, кто сделал себе имя в (социальных) СМИ, а также лидеров неонационалистических движений и правозащитников. Активное использование социальных сетей предоставляет возможность равных игровых площадок для кандидатов, чтобы взаимодействовать с избирателями. Многие избиратели выражают мнение, что они прошли через семь циклов нарушенных (реформ) обещаний в прошлом, поэтому некоторые могут склоняться к новым голосам, которые представляются на этих выборах.

Многие из новых кандидатов, которые отбросили свои политические разочарования и воспользовались возможностью быть избранными в том, что остается свободным конкурсом, могут не победить. Но, по крайней мере, есть шанс, что их кампании продемонстрируют возможность различных отношений между избирателями, кандидатами и партиями. Это будет означать реальный сдвиг в политической культуре Монголии, который может подтолкнуть политический дискурс в направлении конкретных политических дебатов, которые отсутствовали на предыдущих выборах. Этот сигнал может быть особенно важен для молодых избирателей, чье понимание демократии все еще развивается.



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