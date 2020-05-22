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  22 мая 2020
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ГЧК Монголии одобрила организацию футбольной премьер-лиги

CentralAsia (MNG) -  

Монгольская футбольная федерация (MФФ) попросила Государственной чрезвычайной комиссии (ГЧК) начать соревнования в премьер-лиге игры команды игры первой дивизионы и премьер-лиге по футзалу с 1 июня.

ГЧК обсудила запрос и согласилась.

Следуя рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения, соревнования будут проходить без зрителей, говорится в заявлении ГЧК.

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Монгольская футбольная федерация (Монголын Хөлбөмбөгийн Холбоо) — организация, осуществляющая контроль и управление футболом в Монголии. Располагается в Улан-Баторе. МФФ основана в 1959 году, вступила в ФИФА и АФК в 1998 году. Также МФФ является членом Восточноазиатской футбольной федерации. Федерация организует деятельность и управляет национальной и молодёжными сборными. Под эгидой федерации проводятся соревнования в чемпионате страны. Женский футбол в Монголии на стадии развития. Главным тренером является гражданин Японии — Ики Ёоуджи.
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