ГЧК Монголии одобрила организацию футбольной премьер-лиги

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Монгольская футбольная федерация (Монголын Хөлбөмбөгийн Холбоо) — организация, осуществляющая контроль и управление футболом в Монголии. Располагается в Улан-Баторе. МФФ основана в 1959 году, вступила в ФИФА и АФК в 1998 году. Также МФФ является членом Восточноазиатской футбольной федерации. Федерация организует деятельность и управляет национальной и молодёжными сборными. Под эгидой федерации проводятся соревнования в чемпионате страны. Женский футбол в Монголии на стадии развития. Главным тренером является гражданин Японии — Ики Ёоуджи.