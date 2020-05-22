За день в Узбекистане выявили 28 случаев коронавируса, 20 из них зафиксировано среди населения

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 23:00 часов 21 мая в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 2967.

Из подтвержденных 28 новых случаев 7 выявлено у водителей международных грузовых автомобилей дальнего следования, 1 – человека, прибывшего из-за рубежа и находившегося на карантине.

В 20 случаях в городе Ташкенте, Навоийской и Самаркандской областях заболевание было выявлено среди населения. Заразившиеся коронавирусной инфекцией 3 гражданина находились в тесном контакте с другими людьми и заразили членов семьи, родственников и коллег, в общей сложности 17 человек. Все граждане, контактировавшие с этими больными, в установленном порядке взяты под строгий карантин.

В стране в данное время от коронавирусной инфекции полностью выздоровели 2407 граждан. Сейчас в Узбекистане лечатся 547 пациентов.