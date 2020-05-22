В Китае выявили 4 новых случая коронавируса

CentralAsia (CA) - За сутки в Китае зарегистрировано 4 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 22 мая сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

По его данным, из четырех новых случаев два завозные, два — локальные. Всего зарегистрировано 365 бессимптомных носителей вируса внутри страны.

Из больниц выписаны более 78 тыс. пациентов, под присмотром медиков остаются 82.

Общее количество зараженных в стране достигло 82 971, из них скончались 4634 человека.