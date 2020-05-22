На утро 22 мая в Казахстане выявили 363 новых случая коронавируса

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрированы 363 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 22 мая сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Так, прирост составил 5,0%.

В разрезе регионов:

- Карагандинская область – 130 (43,3%);

- город Нур-Султан – 54 (3,8%);

- город Алматы – 35 (1,8%);

- город Шымкент – 31 (6,1%);

- Атырауская область – 25 (3,1%);

- Алматинская область – 24 (10,1%);

- Туркестанская область – 20 (8,2%);

- Актюбинская область – 9 (3,9%);

- Кызылординская область – 9 (3,4%);

- Западно-Казахстанская область – 8 (2,3%);

- Акмолинская область – 7 (5,2%);

- Жамбылская область – 7 (3,2%);

- Костанайская область – 3 (2,7%);

- Северо-Казахстанская область – 1 (2,6%).

На 22 мая всего в стране выявлено 7597 зараженных коронавирусом, выздоровели 3843 пациента, скончались 35 человек.

Коронавирус в Казахстане

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