На утро 22 мая в Казахстане выявили 363 новых случая коронавируса

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрированы 363 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 22 мая сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Так, прирост составил 5,0%.
В разрезе регионов:
- Карагандинская область – 130 (43,3%);
- город Нур-Султан – 54 (3,8%);
- город Алматы – 35 (1,8%);
- город Шымкент – 31 (6,1%);
- Атырауская область – 25 (3,1%);
- Алматинская область – 24 (10,1%);
- Туркестанская область – 20 (8,2%);
- Актюбинская область – 9 (3,9%);
- Кызылординская область – 9 (3,4%);
- Западно-Казахстанская область – 8 (2,3%);
- Акмолинская область – 7 (5,2%);
- Жамбылская область – 7 (3,2%);
- Костанайская область – 3 (2,7%);
- Северо-Казахстанская область – 1 (2,6%).
На 22 мая всего в стране выявлено 7597 зараженных коронавирусом, выздоровели 3843 пациента, скончались 35 человек.