Турция отправила в Узбекистан 50 аппаратов ИВЛ

CentralAsia (UZ) - 21 мая чартерным рейсом «Uzbekistan Airways» из Стамбула в Ташкент прибыл гуманитарный груз, предоставленный правительством Турции Узбекистану, сообщает ИА «Дунё».

Партия гуманитарной помощи состоит из 50 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) турецкого производства. Вопрос получения для нужд Узбекистана аппаратов искусственной вентиляции лёгких, производимых в Турции, на безвозмездной основе проработан посольством Узбекистана в Анкаре.

Начальник главного управления международных связей Министерства здравоохранения Турецкой Республики профессор Селами Кылыч подчеркнул, что хотя Турция еще не полностью обеспечила собственные потребности в таких аппаратах, она, как братская страна, предоставила соответствующую партию медтехники Узбекистану.

"Прототип аппарата ИВЛ был разработан совместными усилиями инженеров четырех крупных компаний Турции - Arçelik, ASELSAN, Baykar Makine и Biosys, - сообщил он. - Первые 100 аппаратов ИВЛ было передано общегородской больнице в районе Башакшехир Стамбула. Серийное производство и тестирование данных машин налажено на фабрике Arçelik в Стамбуле. На этом предприятии планируется ежедневно выпускать по 250 аппаратов ИВЛ".

По оценкам экспертов, турецкие аппараты ИВЛ достаточно конкурентоспособны и качественны по сравнению со многими другими аналогами.

Партия аппаратов ИВЛ будет предоставлена Министерству здравоохранения Республики Узбекистан для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.