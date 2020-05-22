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  22 мая 2020
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Миллиардер Алишер Усманов выделил $1,5 млн нуждающимся в Намангане и Андижане

CentralAsia (UZ) -  Известный российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов выделил 15 миллиардов сумов (1,5 миллион долларов США) 6 тысячам семей в Наманганской и Андижанской областях Узбекистана.​

Как сообщают местные СМИ, 12,5 миллиарда сумов ($1,2 млн) получили 3 тысячи семей в Намангане, 1 тысяча – в Чустском районе и 997 – в Наманганском районе. Для оказания помощи были выбраны семьи, оставшиеся без кормильца и там, где есть люди с инвалидностью.

Денежные средства были переведены на пластиковые карты и вручены владельцам.

Кроме того, Усманов выделил 2,5 миллиарда сумов ($250 тыс) для 1000 малообеспеченных семей из 48 махаллей Мархаматского района Андижанской области.

Ранее Алишер Усманов пожертвовал более $15 миллионов пострадавшим от наводнения после прорыва на Сардобинской плотине.

10 миллионов долларов США было выделено узбекистанцам, а 5,202 тысячи долларов США – жителям Мактараальского района Туркестанской области Казахстана, пострадавшим от прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище.

Алишер Усманов, родившийся в Чустском районе Наманганской области Узбекистана, на протяжении долгих лет считается одним из самых богатых людей России и Великобритании. По данным Forbes, в настоящее время его состояние оценивается в $13,4 млрд.

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