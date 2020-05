США на три дня приспустят флаги в память о жертвах коронавируса

CentralAsia (CA) - В Соединенных штатах Америки в память о жертвах коронавируса на всех федеральных зданиях и национальных монументах будут приспущены флаги. Об этом сообщил президент страны Дональд Трамп в Твиттере.

«В течение следующих трех дней в стране флаги будут приспущены на всех федеральных зданиях и национальных монументах в память об американцах, умерших от коронавируса», - написал он.

В США от коронавируса всего скончались более 94 тыс. человек, инфицированы более 1,5 млн.

I will be lowering the flags on all Federal Buildings and National Monuments to half-staff over the next three days in memory of the Americans we have lost to the CoronaVirus.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 21, 2020